В Китае за мошенничество арестовали усыновившую более сотни детей женщину

В Китайской Народной Республике поместили под арест директора и владелицу частного детдома, официальной усыновившую 118 детей и потратившую миллионы юаней на их содержание.

Такое сообщение в понедельник, 7 мая, опубликовало издание Global Times. Полицейские подозревают женщину в присвоении сиротских денег.

По данным китайской прессы, Ли Лицзюань (Li Lijuan) начала усыновлять детей в 1996 году. Собственный детдом "Деревня любви" в городе Уань (провинция Хэбэй) основала в 2007 году. Однако, по происшествии времени, Ли Лицзюань объявила себя миллионершей и начала использовать пожертвования на свои нужды − покупала недвижимость, автомобили класса "люкс" и имела держала большие суммы в банках.

К моменту ареста женщины в детдоме воспитывались 74 ребенка. Причем у некоторых детей, которых "якобы" усыновила женщина, были родители. Лицзюань использовала их документы, чтобы получать пособие от государства.

Кроме того, у всех обитателей детдома взяли образцы крови и отпечатки пальцев – для того, чтобы проверить их по национальной базе данных пропавших детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Китае ветер повалил шеститонный памятник императору.