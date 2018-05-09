Эксперт пояснил последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном

Ядерная сделка с Ираном всегда была объектом бурных дискуссий в США, как во время президентства Барака Обамы, так и при нынешнем лидере Дональде Трампе.

Однако нашумевший договор имеет ряд серьезных недочетов. Об этом заявил во время чата на "Главреде" дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"Проблема договора заключается в том, что заложенные в нем механизмы контроля над Ираном теоретически и практически можно обойти. Сторонники этого договора отмечают, что лучше несовершенная система контроля, чем никакой", - отмечает эксперт.

По словам Яременко, выход США из данного соглашения может стать причиной серьезной эскалации. Он убежден, что эту ситуацию нельзя пускать на самотек.

"Выход США из соглашения, как многие прогнозируют, может закончиться серьезной эскалацией, до нанесения ракетно-бомбовых ударов по Ирану. Логика простая: выход из соглашения означает недоверие к Ирану, а отсутствие системы контроля за ядерной программой Ирана усиливает это недоверие. Пустить ситуацию на произвол судьбы не могут себе позволить ни США, ни их стратегический союзник в регионе - Израиль. Израиль ведет себя очень активно, потому что ядерная вооруженная программа Ирана была, существует и будет существовать", - отметил дипломат.

Как известно, Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном.

Напомним, официальный Тегеран заявил, что продолжит придерживаться договоренностей с партнерами без Вашингтона. Это решение поддержали лидеры Франции и Евросоюза.