"Просто не встал на Путина". Дипломат потроллил конфуз с флагом на инаугурации в Кремле

В России новая правительственная команда подбирается по принципу личной лояльности к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. При этом в состав правительства включаются скомпрометированные личности, такие как Виталий Мутко.

Об этом во время чата в "Главреде" заявил украинский дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

"С моей точки зрения, будущий состав российского правительства свидетельствует о том, что Путин не видит перспектив развития страны и делает ставку на сохранение управляемости и стабильности управленческой вертикали, а также продолжение эксплуатации государственных ресурсов в интересах узкого политического клана, который его окружает" — подчеркнул эксперт.

Он указал, что не видит в российской власти тех, кто может предложить что-то новое, зато туда набирают людей, способных "поддерживать порядок".

"Логика продолжения грабежа России и "закручивания гаек" для населения фактически сводит к нулю возможность радикального изменения курса России — как внутренней, так и внешней политики. Поэтому я бы не ожидал никаких кардинальных изменений. Режим Путина заботится о выживании, а не развитии. И в кадровом, и в экономическом, и в политическом смыслах, с моей точки зрения, в России начинается период некоего "брежневского застоя". Это не только ухудшает краткосрочные прогнозы, но и играет против будущего России. В частности, при нынешней системе не понятно, откуда может взяться новое поколение государственных менеджеров, способных на прорыв. Для Украины это создает стратегическое преимущество. Беда лишь в том, что в мире мы известны как государство, ни разу не упустившее шанс упустить шанс", — отметил дипломат.

Он также обратил внимание на конфуз с не поднятым флагом во время инаугурации Путина.

"Приспущенный флаг традиционно является признаком траура или сожаления. То ли флаг на Кремле выразил сожаление, то ли просто не встал на Путина — пусть разбираются россияне", — добавил Яременко.

Напомним, ранее Яременко объяснил, в чем главная ошибка Волкера относительно России и Крыма.