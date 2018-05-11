"Убийство или отравление". Стали известны подробности загадочной смерти украинских моряков

Причиной смерти моряков из Херсона на борту сухогруза Atlantic Harmony может быть отравление или убийство.

"Всего четыре украинских моряка находятся на судне. Сейчас оно арестовано в Мексике. Владельцы турки флаг Гонконга. Погибшего зовут Николай Лукашов. Он был первым кто погиб при неизвестных обстоятельствах. Сейчас изучаем экспертизу. Скорее всего, отек легких. Второй — Червоный Александр", — сообщил херсонский активист Кирилл Стремоусов, передает "Апостроф".

По словам жены одного из моряков, в компании так и не сообщили точные причины смерти ее мужа.

"Первый парень умер 7 мая. Это был переход у них 15-20 дней. Они шли на Кипр. Через 10 дней умирает парень. Его в ближайшем порту отдают властям и буквально тут же отпускают моего мужа с вахты отдыхать. Потом через 13 часов обнаружили моего мужа уже мертвого. Он лежал весь в крови и рыгал кровью. Это либо отравление, либо их убили", — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что в тюрьмах Греции оказались около 200 украинских моряков, которых обвиняют в перевозке нелегальных мигрантов и незаконном пересечении границы.