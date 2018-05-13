В России в "Мост глупости" врезалась 148-я по счету "Газель": фото

Как говаривал некогда Альберт Эйнштейн, есть две беспредельных и безграничных вещи - Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, по поводу Вселенной он сомневался.
В Санкт-Петербурге очередной автомобиль "Газель" не смогл проехать под путепроводом на перекрестке Софийской улицы и Ленсоветовской дороги - известном как "Мост глупости".
Соответствующая информация была опубликована в Twitter-аккаунте FoolsBridge.
Судя по фотографиям из Сети, водитель автомобиля пытался проехать под мостом, на котором размещен плакат "Газель не проедет" и в результате его транспортное средство лишилось кузова.
Согласно имеющимя данным, этот автомобиль стал уже 148-м по счету, врезавшимся в "Мост глупости".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в России военные на трассе уронили танк в кювет.