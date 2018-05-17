В Польше задержали россиянку за разжигание вражды с Украиной

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало гражданку РФ Екатерину Ц. – по подозрению в осуществлении "враждебной деятельности" и, в частности, разжигании польско-украинской розни.

Соответствующую информацию озвучил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает портал "Gazeta.pl".

По его словам, женщина прибыла в Польшу в 2013-м году. В самое ближайшее время Екатерину Ц. планируют депортировать из страны. Кроме того, еще четырем ранее связанным с ней людям был запрещен въезд в пределы Польши. Согласно материалам "Агентства внутренней безопасности" следует, что эти пять человек вели враждебную гибридную деятельность.

"Пять упомянутых лиц были привлечены к попытке разжигания польско-украинской вражды и продвижения российской пропаганды, связанной с исторической политикой. Речь идет о попытке замены или продвижения российской версии, чтобы она была доминирующей. Эти люди вели работу по усилению пророссийских организаций в Польше", - резюмировал Жарин.

Напомним, ранее экс-агент ФСБ рассказал, как российская спецслужба осуществляет диверсии в Украине.