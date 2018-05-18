Американский журналист объяснил, почему предложил взорвать мост в Крым

Американский журналист Том Роган, автор вызвавшей скандал колонки о том, что Украина должна взорвать мост в Крым, написал новую колонку для Washington Examiner, в которой объяснил, что его побудило написать статью, после которой в России против него возбудили уголовное дело.

"Россия не совсем влюбилась в мою статью во вторник, в которой я рассказывал, почему Украина должна взорвать элементы моста в Крым. Дмитрий "часы" Песков назвал мою работу "безумием", правительство РФ возбудило против меня уголовное дело. Боты и российские националисты действуют в Twitter, где я получил по крайней мере 40 угроз мне и около 20 угроз моей семье. Призыв к нации защищать свою территорию, похоже, не является популярным приемом в России", - написал Роган.

Он отметил, что не жалеет о написанной статье, но уточнил, что в тексте должен был дать ясней понять, что порвеждения мосту надо было наносить без угроз жизни людям.

"Мост Керченского пролива в основном низкоуровневый, поэтому разрушение может быть проведено без риска его для его подвески, и следовательно, безопасно для тех, кто будет по нему ехать. Но я стою на своей точке зрения: если вы строите на собственности чужой нации без ее разрешения, она имеет право уничтожить вашу работу", - уточнил журналист.

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Он добавил, что уважает русский народ и его историю, однако у него нет никакого уважения к кремлевскому режиму.

"Я получил несколько вежливых запросов от российских государственных СМИ с просьбой прокомментировать реакцию Кремля на мою статью. Есть только два российских журналиста, с которым я хочу поговорить: Анна Политковская и Максим Бородин. Я поговорю с ними прямо после того, как Путин воскресит их обратно из мертвых", - резюмировал журналист.

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