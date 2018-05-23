В России собрались заблокировать Booking.com: что происходит и кому это выгодно

23 мая 2018, 13:14

Минкульт РФ выступил категорически против такого запрета.

В РФ рассматривают возможность заблокировать Booking.com.

Поздно вечером 22 мая росСМИ сообщили о том, что в РФ рассматривают возможность заблокировать Booking.com.

Кто "за" блокировку Booking.com

"Ростуризм по поручению Минкультуры должен до 4 июня дать ответ, целесообразно ли ограничивать в России деятельность сервиса Booking.com. Такую ответную меру на санкции США в апреле предложил один из отечественных туроператоров", – написало РБК.

Под "одним из отечественных туроператоров" имелся в виду глава туроператора "Свой туристический сервис" Сергей Войтович.

Кто "против" блокировки Booking.com

Днем 23 мая Минкульт РФ выступил категорически против такого запрета.

На сайте ведомства появилось заявление директора департамента туризма и региональной политики Ольги Яриловой. По ее словам, на территории России работе сервиса ничего не угрожает. При этом ведомство выступило против каких-либо планов регулирования его деятельности.

Также против запрета Booking.com выступили представители Российской гостиничной ассоциации, Российского союза туриндустрии и Федерации рестораторов и отельеров, пишет "Интерфакс".

Блокировка Booking.com в России: кому это выгодно

Telegram-канал "Чудеса OSINT" уже назвал предложение заблокировать в России Booking.com "примером наглого и бессовестного лоббизма".

Там напомнили, что Войтович уже давно пытается сделать аналог Booking.com. В начале 2010-х он создал компанию "Букингсервис" и сайт Bsmos.ru.

Отдельно стоит остановиться на сайте Войтовича Reservation.ru. Его партнером в последнем проекте выступил экс-руководитель московского офиса обанкротившейся турфирмы "Нева", которую некогда возглавлял экс-глава Ростуризма Владимир Стржалковский.

Третий проект – сайт Svoy-hotel.ru, который позиционирует себя как "система бронирования отелей и дополнительных услуг по России online".

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"Однако народ что-то не идет бронировать отели к Войтовичу. Но спасает государство. Его структуры со словом "Свой" в названии — постоянные подрядчики Ростуризма и других госструктур. Так, в 2017 году "Свой ТС" заключила с Ростуризмом контракты на 22 млн рублей. Их суть – роуд-шоу туристического потенциала России за границей. Неужели для исполнения контрактов Войтовичу приходится использовать ненавистный Booking?" – отмечает "Чудеса OSINT".

В свою очередь Telegram-канал "Подводная лодка" отметило, что "ручки у Войтовича растут из ж*пы, и его убогими аналогами никто не пользуется. Зато Войтович большой друг Ростуризма, и их взаимная любовь небескорыстна. Например, в 2017 году Войтович заключил с Ростуризмом контракты на 22 млн рублей, чтобы рассказать иностранцам про туристический потенциал России. Денежки успешно распили. Иностранцы ничего про туристический потенциал России так и не узнали".

Напомним, 22 мая российская Госдума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем, окончательном чтении. Одобренная законодательная инициатива позволит президенту вводить санкции против США и их союзников, меры могут применять в ответ на "недружественные действия в отношении России".

Кроме того, в России решили создать правительственное ведомство по борьбе с санкциями.

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Россия туризм блокировка Минкульт РФ Booking.com
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