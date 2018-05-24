"Уже есть приказ": в России активно разгоняют информацию о наступлении Украины на Донбассе

Киев якобы планирует начать наступление на Донбассе во время чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные так называемой "ДНР". В самопровозглашенной "республике" прошел брифинг с пленными бойцами ВСУ.

Один из военнопленных, Василий Жимилинский, якобы заявил, что украинским военным "говорили, что наступление начнется или в преддверии выборов президента России, как снег растает и земля просохнет, или к чемпионату мира".

"Все это обсуждали, говорили даже, что есть приказ и все дело времени", — цитирует военнопленного издание.

В новости утверждается, что украинские войска стали получать больше боеприпасов и ГСМ, а передовым подразделениям пообещали передать Javelin.

При этом пленные военнослужащие на камеры заявили, что боевики не оказывали на них давления.

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В оперативном командовании так называемой "ДНР" также сообщили, что один из пленных в ВСУ объявлен дезертиром. При этом оба бойца взяты в плен на поле боя, но в разное время и на разных участках линии соприкосновения.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко включил в обновленный санкционный список сайты РИА Новости Украина и МИА "Россия сегодня".

Как сообщалось, 23 мая на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики 38 раз нарушали режим прекращения огня, в частности, открывали огонь из минометов, украинские воины адекватно отвечали на применение оружия.