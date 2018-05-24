Путин провел параллели между арестом Вышинского и Сенцова

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном резко ответил на вопрос французского журналиста о судьбе узника Кремля, украинского режиссера Олега Сенцова.

"Вот вы про Сенцова еще спросили. Значит, вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность. Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов на Украине", - цитирует российского главу государства Газета.ru.

Отвечая на вопрос о Сенцове, Путин напомнил репортеру из Франции о задержании главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Киеве.

"Почему-то его судьба вас не интересует", - подытожил президент РФ.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины рассматривает все возможные варианты для освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, возможен его обмен на арестованного главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.