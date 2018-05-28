Джордж Буш-старший снова попал в больницу: названа причина

Бывший президент США 93-летний Джордж Буш-старший в воскресенье, 27 мая, попал в больницу, расположенную в американском штате Мэн из-за низкого кровяного давления и общей слабости.

Вероятно, экс-лидер страны останется в медучреждении на несколько дней для наблюдения, написал его пресс-секретарь Джим МакГрат.

"Бывший президент находится в сознании, бодр и не испытывает никакого дискомфорта", — отметил спикер.

Напомним, 17 апреля в США в возрасте 92 лет умерла жена Джорджа Буша-старшего. Позже стало известно, что бывший президент был госпитализирован в связи с заражением инфекцией, которая попала в кровь.