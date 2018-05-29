США передумали расширять санкции против КНДР – СМИ

В связи с успехами в переговорном процессе между Вашингтоном и Пхеньяном, в Министерстве финансов США приняли решение пока не расширять санкции против Северной Кореи.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Белом доме планировали обнародовать информацию об ужесточении санкций 29 мая 2018 года. Однако достижение договоренностей о встрече между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном вынудило американскую сторону изменить планы.

Сообщается, что министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц. В списке, в частности, есть российские и китайские организации.

В издании подчеркивают, что санкции были подготовлены в связи с отменой встречи между руководителями двух страны. Впоследствии стало известно, что саммит с участием лидеров США и КНДР состоится 13 июня в Сингапуре.

Напомним, Трамп подтвердил прибытие американской делегации в КНДР, где она готовит предстоящую встречу глав государств.