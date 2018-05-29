"Игра на русофобии": Лавров заявил, что РФ не поддастся на ультиматум Запада в деле сбитого "Боинга"

29 мая 2018, 19:30

Он провел параллель с "делом Скрипалей".

Лавров прокомментировал требование Австралии и Нидерландов выплатить компенсации за малазийский "Боинг".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который ранее уже назвал представленные группой расследователей доказательства вины России в авиакатастрофе "Боинга" на Донбассе назвал сфабрикованными, на этот раз прокомментировал требование Австралии и Нидерландов выплатить компенсации родственникам погибших авиапассажиров.

"При этом отвергаются все те многократно предоставляемые нами документальные свидетельства того, что это, как минимум, некорректно заявлять на данном этапе, включая результаты натурных испытаний, которые предоставил следователям концерн "Алмаз-Антей", производитель комплексов "Бук" и первичные данные с наших радаров, согласно которым ракета не могла взлететь с той точки, откуда она была запущена по утверждениям следствия. Все это было проигнорировано. Звучали достаточно легковесные заявления о том, что радар просто не увидел ракету, потому что она очень быстро летела. У специалистов это не вызывает ничего, кроме улыбки", – цитирует Лаврова УНИАН.

Читайте также Вина Путина, украинский след и женский голос "Ориона": в чем и почему РФ обвиняют из-за крушения "Боинга"

При этом он провел параллель с "делом Скрипалей": "Один в один логика, которая была применена в т.н. "деле Скрипалей", когда было сказано, что "весьма вероятно" это сделали русские, поэтому признайте свою вину, а расследование будем продолжать, и оно до сих пор не закончено. Такое искушение поиграть на русофобии, привлечь к себе внимание, отвлечь свое население и мировую общественность от тех проблем, которые сам испытываешь, – это совсем не та линия, которая требуется сегодня в международных отношениях".

По его словам, в России чувствуют, что у серьезных, солидных европейских стран, в том числе упомянутых Германии, Франции, Италии и целого ряда других, есть понимание ненормальности сложившейся атмосферы и того, что она была создана искусственно и напрасно.

Читайте также Россия утопила расследование по MH17 во лжи – ReLevant

"Убежден, что в конечном итоге необходимость договариваться, а не диктовать свои условия возобладает в умах и практических действиях западных политиков", – заявил Лавров.

Напомним, Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию. Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

Читайте также Вместо ответа на вопрос о сбитом "Боинге" Путин перевел "стрелки" на Украину

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина Боинг-777 МИД РФ Bellingcat Совместная следственная группа ССГ Малазийские авиалинии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
10:18
“Ужасный вид из ужаснейших!!!”. Светлана Лобода покрасовалась в странном наряде
10:15
"Насиловали всю ночь напролет". На Киевщине двое мужчин надругались над несовершеннолетней
10:00
В Укргидрометцентре предупредили о грозе в Киеве на выходных Видео
09:48
НБУ ощутимо снизил курс гривни: доллар снова перевалил за психологическую отметку
09:46
"Алкоголизм - не шутка". На Черниговщине боец ВСУ умер от "белой горячки"
09:46
Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине
09:26
Задержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове
09:21
СБУ задержала подозреваемого в подрыве офиса венгерского культурного центра
09:19
Прикольные поздравления с Днем строителя-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
09:10
Шутки и смерть. Мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой"
08:43
Девушка, с которой "загулял" муж Ани Лорак организовала отповедь "хейтерам"
08:19
“Похудел на 30 килограмм”. У Сенцова впали грудная клетка и живот — адвокат
08:19
Украина превращается в страну дураков мнение
08:13
Генерал-эксперт рассказал, при каких условиях возможно нападение путинских войск на Украину
07:58
Украине грозит финансовый хаос - Bloomberg
07:42
Дело шьют. Стало известно, как продвигается расследование секс-домогательств Стивена Сигала
07:24
США объяснили цель новых санкций против России
07:12
Звездопад Персеиды: где на Киевщине лучше всего наблюдать зрелищный метеорный поток
06:57
"Слава Украине, товарищи!": как невинное слово нанесло сокрушительный удар по декоммунизации мнение
06:34
Солнечное затмение 11 августа-2018: что ждет каждый из знаков Зодиака и кто в зоне риска
06:13
“Голая на фоне усыхающей оливы”. В Сети раскритиковали пикантное фото Анастасии Волочковой
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять