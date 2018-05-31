Обнаружены два яруса захоронений. Украина не согласна выводами Польши о могиле бойцов УПА

31 мая 2018, 18:22

В польских Грушовичах были похоронены как минимум пять украинских подпольщиков.

В Польше провели раскопки на кладбище в Грушовичах

В Польше на месте проведения раскопок на кладбище в Грушовичах были обнаружены два яруса захоронений, которые принадлежат к разным периодам, заявил ответственный секретарь Межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.

Могилы жителей села находятся на глубине 1,5-1,7 метра и относятся к первой половине 20 века. Но останки еще четырех человек были найдены на глубине около метра, и они могут относиться к периоду Второй мировой войны либо первых послевоенных годов. Шеремета предполагает, что этих людей похоронили в уже существовавшие могилы, сообщается на сайте Украинского института национальной памяти.

"Хаотичное расположение останков (в разных местах раскопа), лучшее сохранение скелетов, следы механических травм и повреждений. У двоих в черепных коробках есть круглые отверстия, вероятно вызванные пулями, у другого — лицевая часть черепа разбита сильным ударом тупым предметом (например, прикладом винтовки или автомата). На одном из останков, который принадлежал молодому человеку 25-30 лет, найдена немецкая военная пуговица, что, возможно, свидетельствует о военном характере захоронения", — цитирует Шеремету пресс-служба ведоства.

Руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак в свою очередь рассказал, что из архивных материалов известно о том, что в Грушовичах были похоронены как минимум пять украинских подпольщиков: станичный ОУН Тымко Базилевич ("Мороз"), куренной врач Павел Клочник ("Сирко", его могила сохранилась), стрелок-сапер УПА Дмитрий Грицаль ("Дубенко"), член боёвки СБ "Гонта" и районный референт СБ Дмитрий Козак ("Марко").

"Совокупность этих фактов дает основания предположить, что не менее трех останков, обнаруженных во время раскопок, принадлежат членам украинского подполья. Поэтому разрушенный монумент не был символическим и должен быть восстановлен", — подытожил сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

Напомним, ИНП Польши заявил, что на месте надгробного памятника воинам УПА нет соответствующих захоронений. В результате археологических исследований на этом месте были обнаружены гражданские одиночные захоронения 16 человек, среди которых мужчины, женщины и дети.

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УПА Польша кладбище Грушовичи Святослав Шеремета
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