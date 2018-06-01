В Малайзии сняли вину с России за сбитый "Боинг" над Донбассом

Россию нельзя обвнять в том, что она уничтожила пассажирский "Боинг" над Донбассом в 2014 году, поскольку этому не существует убедительных доказательств.

С таким заявлением выступил министр транспорта Малайзии Энтони Лок изданию ChannelNews Asia.

"Нет убедительных доказательств того, что за сбитие рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines можно обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию. Конечно, мы должны учитывать дипломатические отношения", - сказал он, добавив, что "любые дальнейшие действия будут совершаться только на основе неопровержимых доказательств между странами.

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24 мая на пресс-конференции JIT были представлены материалы, согласно которым конвой военной техники отправился в конце июня с базы 53-й бригады в районе Курска. В его составе были по меньшей мере шесть "Буков". Одна из установок с номером 332 затем была отправлена на территорию Украины. Именно из нее, по версии следствия, был сбит "Боинг".

Нидерланды и Австралия официально возложили ответственность за крушение малайзийского "Боинга" над Донецком на Россию. Позднее к обвинениям против России присоединились НАТО и ЕС.

После вердикта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "не поддастся на ультиматум Запада".

Летом 2014 года лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.