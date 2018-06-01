Трамп похвастался "очень милым" и "очень интересным" письмом от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня, и уточнил место встречи: главы государств обсудят интересующие их вопросы в Сингапуре.

Об этом американский лидер объявил после встречи с делегацией КНДР во главе с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генералом Ким Ён Чхолем, которая состоялась в Белом доме.

Трамп отметил, что получил от Ким Чен Ына письмо, которое назвал "очень милым" и "очень интересным", однако детали этого послания раскрывать не стал.

Напомним, Дональд Трамп писал, что встретится с лидером Северной Кореи для обеспечения мирного будущего всей планеты.

Позже Дональд отменил переговоры. Потом американский лидер сообщил, что делегация США прибыла в КНДР, чтобы договориться о встрече на высшем уровне между им и северокорейским лидером.