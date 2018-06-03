Ведущие немецкие политики намерены игнорировать ЧМ-2018

В планах целого ряда ведущих немецких политиков нет посещения Чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.

Как пишет "Немецкая волна", среди тех, кто не намерен ехать в РФ, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, председатель бундестага Вольфганг Шойбле, глава местного МИД Хайко Масса и вице-канцлер, министр финансов Германии Олаф Шольц.

В то же время намерен посетить соревнования министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Он планирует посмотреть один из матчей сборной вживую.

Кроме того, пока не известно, поедет ли на чемпионат канцлер Ангела Меркель.

Ранее стало известно, какой украинский канал добыл право транслировать ЧМ-2018.