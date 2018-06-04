"Выбор россиян не совпал с выбором Путина": почему половина РФ не довольна назначением Медведева

Назначение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра РФ не одобряет 51% россиян.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проведенный в конце мая опрос "Левада-центра".

Одобряет назначение Медведева 41%, а 8% не определились с ответом.

Другие цифры у фонда "Общественное мнение", но и среди респондентов ФОМа недовольных новым-старым премьером больше, чем довольных. Так, отрицательно его переназначение оценили 45%, положительно – 39%, затруднились с ответом – 16%.

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Стоит вспомнить, что в мае 2012 года назначение Медведева премьером оценили положительно 59% респондентов "Левада-центра", отрицательно – 25%, не определились – 16%. А вот ФОМ тогда такой опрос не проводил.

"Выбор россиян не совпал с выбором президента: каждый второй недоволен избранной Владимиром Путиным кандидатурой председателя правительства. Для них Дмитрий Медведев стал олицетворением трудностей последних лет и опасений перед новой серией непопулярных мер", – комментирует издание данные "Левада-Центра".

Напомним, согласно опросу, Порошенко проиграет во втором туре любому кандидату. Сейчас у всех кандидатов довольно низкий уровень поддержки, однако перед выборами ситуация существенно изменится.

Кроме того, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", в случае проведения президентских выборов в Украине в ближайшее время, больше всего голосов украинцы также отдали бы за кандидатуру лидера "Батьківщины" Юлии Тимошенко. В то же время у Тимошенко появился неожиданный конкурент.

Также сообщалось, что Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге. Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Ранее журналист Александр Дубинский сообщил, что Порошенко принял решение о досрочных президентских выборах. По его данным, президент может объявить о перевыборах 28 июня.

В свою очередь политолог рассказал о перспективах политической карьеры Зеленского и Вакарчука. Эксперт убежден, что для страны политики из шоу-бизнеса не принесут ожидаемого результата.

Как известно, Порошенко хочет сажать за подкуп избирателей. И уже определился – кого. По словам президента, привлечь к ответственности нужно не только исполнителей, но и организаторов подкупа избирателей.