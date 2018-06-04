Вице-канцлер Австрии призвал ЕС отменить санкции против России в пику США

Европа должна ответить США после того, как Вашингтон ввел новые пошлины на ввоз европейских товаров.

Об этом в интервью Österreich заявил вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

"Должна быть реакция со стороны ЕС, потому что из-за нынешней ситуации справедливая торговля невозможна. ЕС надо переосмыслить этот вопрос. Санкции повредили нашу австрийскую экономику в частности. Я всегда предупреждал о том, что нельзя подталкивать Россию в объятия Китая. Настало время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Россией", - заявил Штрахе.

По его словам, он ожидает встречу с президентом РФ Путиным в Вене и ждет с нетерпением обменом мнениями.

Ранее в Германии заявили, что необходимо вернуть Россию в G8 для конкуренции американцам. Аналогичную инициативу высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который поддержал создание условий для возвращения РФ в "Большую восьмерку".