Британия закрыла свое консульство в Петербурге

Генеральное консульство Британии в Санкт-Петербурге 7 июня полностью прекратило свою работу.

Британский посол в России Лори Бристоу на приеме в дипмиссии отметил, что последний прием консульство осуществило в честь дня рождения британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает ТАСС.

"Генконсульство представляло Великобританию в северо-западном регионе России в течение 26 лет. К сожалению, эта глава нашей книги подходит к концу, это был не наш выбор", — заявил Бристоу.

По словам дипломата, Россия и Британия переживают непростой этап государственных отношений.

"После атаки в Солсбери нам пришлось переосмыслить отношения с российским правительством, это привело к определенным последствиям", — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, отношения Москвы и Лондона ухудшились после того, как Великобритания обвинила Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как ранее сообщалось, медики, которые лечили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию от тяжелого отравления, не берутся прогнозировать состояние здоровья отравленных россиян.