В России скончался известный актер и звезда фильма "Сибирада"

В субботу, 9 июня, в одном из медучреждений столицы РФ после недолгой болезни ушел из жизни в возрасте 79 лет актер театра и кино Игорь Охлупин, известный по роли в фильме Андрона Кончаловского "Сибириада".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы театра имени Маяковского в соцсети Facebook.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин. Игорь Леонидович скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни. Мы приносим соболезнования всем родным и близким артиста. Для всех "маяковцев" это невосполнимая потеря", - говорится в тексте.

В театре имени Владимира Маяковского он начать служить в 1960 − после окончания Высшего театрального училище имени Бориса Щукина. За срок более полувека на сцене "Маяковки" Охлупин сыграл несколько десятков ролей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что скончался звезда фильма "Любовь и голуби" Игорь Лях.