Маккейн осудил выходку Трампа на саммите G7 в Канаде

Американский сенатор Джон Маккейн остро раскритиковал Дональда Трампа за решение отозвать подписи с совместной декларации участников саммита G7 в Канаде.

"Нашим союзникам: двухпартийное большинство американцев остается приверженным свободной торговли, глобализации и поддержке союзничества, основанных на 70-летнем опыте общих ценностей. Американцы стоят на вашей стороне, даже если наш президент – нет", - написал Маккейн в Twitter.

Как известно, 9 июня президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 из-за необходимости вылететь в Сингапур для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Глава государства приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде. При этом Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес премьера Канады Джастина Трюдо из-за конфликта по ввозным пошлинам между странами.