Какие данные собирает о пользователях Facebook: соцсеть обнародовала список

В компании отметили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний.
Социальная сеть Facebook предоставила письменные ответы на вопросы, которые руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском Сенате.
Социальная сеть Facebook предоставила письменные ответы на вопросы, которые руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском Сенате.
Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США.
Согласно документу, соцсеть собирает следующую информацию о пользователях:
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• время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);
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• покупки, совершенные на сторонних сайтах;плагины в браузере пользователя;
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• движения курсора на устройстве;
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• использование камеры, встроенной в приложение Facebook;
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• метаданные фотографий (включая время и место съёмки);
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• установленные приложения;
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• названия и типы файлов на устройстве пользователя;
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• идентификаторы приложений;
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• количество свободного места на устройстве;
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• контакты из справочника пользователя;
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• журнал звонков и историю SMS с Android-устройств;
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• ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;
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• информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;
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• уровень заряда устройства;
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• настройки и разрешения на устройстве;
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• информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.
В Facebook также отметили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне. О какой именно информации идет речь - не уточняется.
Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.
Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.
Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.