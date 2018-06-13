Какие данные собирает о пользователях Facebook: соцсеть обнародовала список

Социальная сеть Facebook предоставила письменные ответы на вопросы, которые руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг не смог или не успел прокомментировать во время слушаний в американском Сенате.

Об этом говорится в письме представителей компании, которое опубликовал Конгресс США.

Согласно документу, соцсеть собирает следующую информацию о пользователях:

• время, частоту и длительность активности в окне с вкладкой соцсети (включая информацию о том, открыто оно или находится в фоновом режиме);

• покупки, совершенные на сторонних сайтах;плагины в браузере пользователя;

• движения курсора на устройстве;

• использование камеры, встроенной в приложение Facebook;

• метаданные фотографий (включая время и место съёмки);

• установленные приложения;

• названия и типы файлов на устройстве пользователя;

• идентификаторы приложений;

• количество свободного места на устройстве;

• контакты из справочника пользователя;

• журнал звонков и историю SMS с Android-устройств;

• ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи;

• информацию мобильных и стационарных провайдерах через компьютеры, телефоны, сопряжённые телевизоры и другие устройства в сети;

• уровень заряда устройства;

• настройки и разрешения на устройстве;

• информацию и фотографии других пользователей, а также частоту взаимодействие и общения с ними.

В Facebook также отметили, что могут получать информацию о пользователях от сторонних компаний. Речь идет о действиях как в онлайне, так и в офлайне. О какой именно информации идет речь - не уточняется.

Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.

Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.

Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.