Совет Европы призвал Украину выполнять рекомендации Венецианской комиссии по языкам

Выступая в Страсбурге на конференции, посвященной 20-летию рамочной конвенции по защите нацменьшинств, генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд призвал Киев выполнять рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся украинского закона "Об образовании".

Ягланд призвал Киев продолжать усилия по выполнению рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании", чтобы результат соответствовал правовым нормам СЕ, передает ТАСС.

"Применение этих норм на территории стран-участниц - это путь к обеспечению надежности, стабильности и справедливости для каждой семьи и отдельного гражданина", - сказал генсек СЕ, подчеркнув, что государства должны обеспечивать право и способность людей широко использовать родной язык, в том числе и в определенных официальных обменах".

В декабре прошлого года Венецианская комиссия раскритиковала положения языковой статьи украинского закона об образовании, рекомендовав Киеву внести поправки, чтобы избежать дискриминации языков нацменьшинств.

Напомним, по новому закону об образовании в Украине, представителям нацменьшинств гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях на родном языке наряду с государственным.

Если ребенок является представителем нацменьшинства, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке определенное количество предметов, с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС, - "одну или несколько дисциплин". Если это не официальный язык ЕС, например, русский, - только язык и литературу.