Первыми в плей-оффе ЧМ-2018 оказались Россия и Уругвай

Нынешний Чемпионат мира полон сенсаций - так, сборные России и Уругвая оказались первыми, кто на ЧМ-2018 вышел в плей-офф.

Итоги первых двух туров группового этапа принесли обеим командам по шесть очков. Сборная РФ выиграла у команд Саудовской Аравии - 5:0 и 3:1 соответственно. Уругвайцы победили тех же соперников, но с менее крупными счетами – всего лишь 1:0 в обоих матчах.

В итоге сборные Саудовской Аравии и Египта остались без шансов выйти в плей-офф - по итогам двух игр у обеих команд оказалось по 0 очков, так как они не одержали ни одной победы.

В третьем туре уругвайцы и россияне разыграют первое место в группе в очной встрече. Победившая команда будет противостоять второй команде из группы В, вторая, соответственно - первой. Фаворитами группы B являются Португалия и Испания.

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А тем временем Хамовнический суд Москвы оштрафовал украинского болельщика, который нарушил правила поведения зрителей во время футбольного матча между сборными Саудовской Аравии и России на ЧМ-2018. Мужчину приговорили к 7 тысячам рублей штрафа и запретили посещать спортивные мероприятия в РФ на протяжении 6 месяцев.