Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана из-за работы на президента

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в одном из ресторанов Лексингтона ее наотрез отказались обслуживать и даже попросили покинуть заведение по причине работы на президента США Дональда Трампа.

"Вчера вечером владелец ресторана The Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня уйти, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят о ней гораздо больше, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением", - написала она в Twitter.

Официант The Red Hen рассказал TMZ, что он обслуживал Сандерс в течение двух минут, прежде чем владелец "вышвырнул ее вместе с семью другими членами ее семьи".

Напомним, в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси полностью раздетый мужчина возле ресторана Waffle House расстрелял в упор двоих посетителей, а затем зашел в помещение и открыл огонь.