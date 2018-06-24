Генсек ЕС официально попросит Путина помиловать Сенцова

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил замгенсека СЕ Даниэль Гольтген, отметив, что Ягланд, как руководитель СЕ, имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, передает DW.

Ранее 12 российских деятелей культуры попросили президента РФВладимира Путина помиловать осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях - его бессрочная голодовка это доказывает (...) Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас", - говорится в обращении.

В августе 2015 года режиссера, обвиненного в подготовке терактов в Крыму и акций по дестабилизации местных госорганов, осудили на 20 лет. В середине мая текущего года он объявил бессрочную голодовку.