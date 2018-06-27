СМИ: Цукерберг рискует лишиться поста главы Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг рискует лишиться поста председателя правления и в целом власти в компании.

Именно на это нацелены крупные инвесторы соцсети, пишет Business Insider. И игнорировать их мнение получится вряд ли, так они суммарно они владеют акциями компании на 3 млрд долларов.

По данным издания, инвесторы Facebook недовольны политикой Цукенберга как руководителя. И их ярость подогрели последние скандалы — от использования платформы для влияния на выборы в США до сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica, причем последнее так и осталось безнаказанным.

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Все это вместе и по отдельности грозит компании как репутационными, так и регуляторными потерями, отметил один из акционеров Скотт Стингер.

А виной сложившейся ситуации стало положение Цукерберга в компании: корпоративная структура Facebook делает его неприкосновенным в роли исполнительного директора и главы правления.

Инвесторы открыто потребовали отставки Цукерберга. На его место хотят нанять независимого исполнительного директора.

Также акционеры выступают за отмену двухуровневой структуры акций Facebook, которая позволяет Цукербергу и его ближайшей команде консолидировать слишком много власти, по их мнению, в своих руках.

Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.