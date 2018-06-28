ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзаключенным с требованиями к России

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию по украинским политзаключенным, в которой призывают власти Российской Федерации без промедления освободить всех граждан Украины, лишенных свободы в захваченном Крыму и на территории РФ по политически мотивированным обвинениям.

Документ поддержали 77 парламентариев, а 15 — воздержались, пишет УНИАН.

В резолюции также высказывается призыв воздержаться от принудительного кормления незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Вместе с тем ПАСЕ призывает РФ позволить независимым международным наблюдателям осуществлять мониторинг состояния здоровья и условий содержания украинцев под стражей", — отметило агентство.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с требованием "незамедлительно и безоговорочно" освободить Олега Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины.