Военный эксперт рассказал, как Путин готовится к встрече с Трампом

Президент Российской Федерации Владимир Путин нарабатывает "материал" к встрече с главой США Дональдом Трампом, чтобы сказать опять, что Украина — не государство, поскольку "не способно решать вопросы".

Лидер РФ может предложить американскому коллеге свою помощь, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов "24 каналу", комментируя усиление боевых действия на Донбассе.

"В частности, чтобы Россия получила мандат миротворца, подняла на Донбассе триколор и выполнила "Минск-2" по своему сценарию", — отметил собеседник.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии — Хельсинки. Президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.