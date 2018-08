Американское издание назвало советский танк худшим в мире

Советский (российский) Т-72 назван худшим в мире танком.

"В общем, лучшим противотанковым оружием является еще один танк, но Т-72 просто бесполезен. Любая команда, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной", — пишет американское издание We Are The Mighty.

К такому выводу американское издание пришло, сославшись на боевой опыт использования машины в ходе операции "Буря в пустыне", когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

Напомним, в Сирии, в ходе боев под Абу-Камалем, повстанцы уничтожили танк Т-90 сирийской армии и более десяти военных армии Асада.