Российский социолог назвал важную "скрепу" режима Путина

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что спортивное победобесие является очень важной "скрепой" режима президента РФ Владимира Путина.

С болельщиками, "впавшими в блаженно-победный идиотизм", можно делать все, что угодно, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Хоть пенсии им отменить, хоть на любую войну послать", — отметил автор.

По его словам, поэтому власти РФ "используют любые криминальные методы (взятки, допинг и т.д.), чтобы заполучить в свою страну крупные международные турниры и там победить".

"Но не надо забывать, что вся эта очередная афера с домашним (а значит — криминальным, по-другому у нас просто не умеют) ЧМ по футболу (как было и с "победой России в командном зачете сочинской Олимпиады") рано или поздно вскроется", — подчеркнул социолог.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил мнение, что самыми уязвимыми местами режима Владимира Путина, в частности, являются активы главы государства за рубежом.