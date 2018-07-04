Facebook увидел в Декларации о независимости США "язык ненависти"

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала сообщение, в котором был кусок Декларации о независимости США; автоматический алгоритм сделал это на основании обнаружения "языка ненависти" в тексте.

Об этом сообщает портал Reason.

Отрывок из декларации опубликовала на своей странице в Facebook небольшая общественная газета округа Либерти в штате Техас. С 24 июня издание The Vindicator ежедневно публиковало отрывки из декларации. Идея заключалась в том, чтобы поощрить историческую грамотность своих читателей. Первые девять постов опубликовались без проблем, но десятый так и не появился на странице издания в Facebook, после чего редакция The Vindicator получила сообщение от соцсети о том, что публикация "противоречит нашим стандартам в части языка ненависти".

В неопубликованной заметке содержались пункты 27-31 Декларации независимости США, в которых колонисты подробно рассказывают обо всех непримиримых различиях, которые у них были с британским королем Георгом III.

Точно неизвестно, что именно не понравилось Facebook, но редактор издания Кейси Стинетт предполагает, что это параграф 31, в котором короля жестко критикуют за разжигание "внутренних восстаний среди нас и за то, что он пытался привлечь жителей наших границ, беспощадных индейских дикарей".

Удаление сообщения произошло автоматически, и Стиннетт отправила отзыв в Facebook, надеясь пообщаться с тем, кто "может освободить Декларацию независимости от ограничений вражды и ненависти". The Vindicator приостановил публикацию следующих отрывков, опасаясь, что это может привести к уничтожению страницы издания на Facebook.

Читайте также "Жми врага лайком". Журналист подверг критике "рекламу страницы Порошенко" в Facebook

Напомним, в апреле Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.

Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.

Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.