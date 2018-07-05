"Хельсинский сговор" Трампа и Путина станет трагедией для Европы – журналист

Эксперт убежден, что у данной исторической встречи может быть лишь один позитивный исход.
Журналист Айдер Муждабаев считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который способен повлиять на решение российского лидера Владимира Путина относительно украинских политзаключенных.
В своем видеоблоге аналитик заявил, что лишь глава Белого дома может способствовать освобождению узника Кремля Олега Сенцова.
По словам Муждабаева, Путин в нынешней геополитической ситуации готов прислушаться лишь к мнению Трампа. И их запланированную встречу тет-а-тет уже окрестили "Хельсинским сговором".
Журналист подчеркивает, что, Трамп готов открыть свои объятия для Путина, а тот, в свою очередь, посетовать на то, что Россия из-за международной изоляции была вынуждена бомбить иностранные государства.
Это встреча, убежден эксперт, может стать трагической для Европы. И "сговором" ее назвали по той причине, что Трамп уже публично озвучил цель будущего визита в Финляндию.
Муждабаев отмечает, что единственным позитивным исходом данной исторической встречи может стать долгожданная свобода для украинского режиссера Олега Сенцова.
Напомним, Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет в Хельсинки, а затем примут участие в переговорах в расширенном составе.
Ранее президент США уже рассказал, о чем будет говорить с главой России.