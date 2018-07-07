В Канаде при жутких обстоятельствах погибли Youtube-блогеры, среди них украинец

В водах канадского водопада Шеннон-Фолз в Сквамише погибли трое молодых участников популярного коллективного Youtube-блога о путешествиях "High On Life".

Как сообщает Vancouver Sun, трое путешественников решили поплавать в водопаде, однако девушка Меган Скрапер не удержалась на скользком камне и начала соскальзывать в бурный поток. Двое друзей – канадец Райкер Гэмбл и украинец Алексей Лях – пытались помочь ей, однако им это не удалось: втроем они упали с 30-метровой высоты водопада.

Отмечается, что погибшие жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу "High On Life" со своим школьным другом Паркером Хизером после длительного путешествия 2012 года. Их YouTube-блог насчитывает полмиллиона подписчиков.

Меган Скрапер была девушкой украинца Алексея Ляха. Как-то парень привозил возлюбленную в Украину, где они фотографировались в знаменитом Тоннеле любви в Ровенской области.

"Привез Минди на Родину, чтобы она увидела Тоннель Любви. Самой романтичной частью путешествия стало кормление комаров и попытки дедушки сделать эту фотографию", – написал тогда Алексей Лях в своем Instagram.

Друзья блогеров в YouTube рассказали об их гибели.

Напомним, британская блогер Эмили Хейворд попрощалась с подписчиками после восьми лет борьбы с раком.