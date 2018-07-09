Британия обвинила Россию в гибели женщины от "Новичка" в Эймсбери

Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон во время выступления в парламенте ответил на вопрос об угрозе для жителей королевства после смерти Дон Стерджес, отравившейся нервно-паралитическим веществом.

"Простая реальность в том, что Россия совершила атаку на территории Британии, которая привела к смерти гражданина страны" - цитирует чиновника Reuters.

Уильямсон высказал надежду на то, что мир выразит солидарность с британской стороной в осуждении России.

Напомним, накануне жительница Британии, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась в больнице.

Как известно, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.