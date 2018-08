Видео катящегося с горки лимона взорвало соцсети

В социальных сетях стремительно набирает популярность видеозапись, главнем героем которой является... лимон. Американец Майк Сакасегава совершал самую обыкновенную прогулку, когда увидел скатывающийся с горки лимон. Происходящее показалось ему настолько завораживающим, что Майк немедленно схватился за смартфон и заснял весь путь фрукта.

Почти двухминутную видеозапись, на которой упрямый фрукт катится вниз по улице без остановки, несмотря на попадающиеся ему препятствия в виде ямок и листьев, американец выложил в своем Twitter.

"Сегодня, когда я шел домой после пробежки, я увидел большой лимон, скатывающийся с горки. Он продолжал катиться около четверти мили. И теперь ты тоже можешь это видеть", - подписал видео Сакасегава.

Не прошло еще и суток, как видео посмотрело уже более миллиона человек. В комментариях многие хотели узнать дальнешую судьбу лимона, некоторые восхищались его "храбростью".

"Примерно на 1:30, вы можете сказать, лимон устает. Но все же, лимон храбро сражается и движется вперед, решив быть свободным", - написал один из комментаторов.

В ответ на многочисленные вопросы американец рассказал, что когда фрукт все-таки остановился, он забрал его себе домой. Пока что Сакасегава не знает, что с ним делать - но обязательно решит в дальнейшем.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS