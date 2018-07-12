"Из-за проигрыша российской сборной". В Турции жена избитого россиянином украинца рассказала подробности

Супруга избитого до состояния комы украинца Андрея Совы на отдыхе в Турции уверяет, что увечья ее мужу нанес россиянин, который разозлился из-за проигрыша сборной России на ЧМ-2018.

"Сейчас он в больнице, подключен к аппаратам, в сознание не приходил. Это единственная помощь, которую нам тут оказывают. Везде меня футболят, денег на транспортировку мужа у меня нет, и что мне делать, я не знаю", - рассказала Светлана Обозревателю.

По ее словам, муж находится в крайне тяжелом состоянии с 7 июля. Светлана отмечает, что конфликт произошел вечером на территории отеля Ganita holiday village.

"Почему-то чужой турист прошел на территорию отеля, он был россиянином. Меня рядом не было, другие отдыхающие говорят, что россиянин был злой из-за проигрыша российской сборной по футболу. Он ударил мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. Только по бейджику на руке удалось определить, кто он и откуда", — говорит женщина.

По словам Светланы, полиция задержала россиянина, однако после уплаты штрафа в размере 800 долларов он вышел на свободу и продолжает отдых на турецком курорте. Женщина в панике, поскольку в консульстве Украины в Турции ей отказались оказать какую-либо помощь.

"Мне там сказали — молитесь. Потом посоветовали пройтись по отелю и собрать деньги, потому что у консульства денег на помощь нет. Я просто в шоке, не знаю, что делать. 15 июля у меня заканчивается путевка, как я могу улететь без мужа?", — плачет Светлана.

Напомним, российский турист в Турции избил до полусмерти 57-летнего жителя Запорожья, в результате чего тот четвертый день пребывает в коме.