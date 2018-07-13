Кремль ответил на просьбу матери Сенцова об его помиловании

Ходатайство матери украинского режиссера Олега Сенцова Людмилы об его помиловании пока не поступало в Кремль. Однако там уже пообещали "не оставить его без внимания", как только его получат.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь глав РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

При этом Песков в очередной раз сослался на то, что просьба о помиловании исходит не персонально от самого Сенцова (при аналогичных обращениях в прошлом именно это послужило официальной причиной отказа).

"Такие случаи [помилования по ходатайству матери] в законе не прописаны, там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования", – заявил российский чиновник.

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Ранее Дмитрий Песков говорил, что общественный резонанс никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда России по "делу" украинца, осужденный должен инициировать решение вопроса о помиловании лично. При этом сам украинец просить о помиловании отказался.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека — Людмила Денисова — сообщала, что он находится в медицинской части колонии, у него проблемы с почками и сердцем.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.