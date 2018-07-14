Путин и Трамп ответят на четыре вопроса

Встреча президентов России И США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки начнется 16 июля в 13.15 (по Киеву) и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции, на которой лидеры двух стран ответят как минимум на четыре вопроса.

Такое время указано в расписании в мобильном приложении саммита #HELSINKI2018.

В приложении говорится, что в 16.30 Путин встретится с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что встреча Путина и Трампа начнется в 13.00. Он отметил, что лидеры двух стран не планируют принимать итоговых документов на встрече, но могут дать соответствующие поручения своим делегациям.

13 июля США предъявили заочные обвинения 12 российским разведчикам по делу о вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Все они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов для их последующей публикации. Отмечается, что россияне в том числе устанавливали специальное программное обеспечение на компьютеры, чтобы следить за пользователями и читать их переписку.