Трамп сделал максимум, чтобы оскорбить союзников и польстить врагам - Bloomberg

17 июля 2018, 13:41

Действия президента США - дипломатия в самом некомпетентном и контрпродуктивном виде, пишет основатель авторитетного американского издания. 

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки вызвала большой резонанс в американских СМИ. 

Поведение Трампа не понравилось американской прессе, которая расриктиковала хозяина Белого дома. Одним из критиков выступил  бывший мэр Нью-Йорка и основатель Bloomberg Майкл Блумберг. "Главред" публикует полный перевод его колонки "Дипломатию Белго дома должны определять американские ценности".

За свою жизнь я не могу вспомнить неделю, когда президент Соединенных Штатов сделал больше для того, чтобы оскорбить наших ближайших союзников и польстить нашим главным врагам. Отдаление разделяющих наши ценности союзников на фоне игнорирования посягательств враждебной силы на суверенитет США - это дипломатия в самом некомпетентном и контрпродуктивном виде, и американцы из обеих партий должны потребовать прекратить это.

В среду на саммите НАТО в Брюсселе президент Дональд Трамп из кожи вон лез, обвиняя канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что ее страна "спонсирует" Россию. Он превратил справедливые и давно назревшие претензии к Европе по ее тратам на вопросы безопасности в пощечину, заявив, что бюджет должен быть увеличен вдвое. А позже он обвинил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в том, что она провалила переговоры по Брекзиту и восхваляет одного из своих министров, только что покинувших правительство. Его попытки обойти эти комментарии надоевшим рефреном "fake news" никого не могли обмануть. Ущерб был уже нанесен. А следом последовало больше.

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В пятницу президент снова проигнорировал расследование по вмешательству России, назвав его "сфальсифицированной охотой на ведьм" - даже когда департамент юстиции уже проинформировал его о вменении обвинения 12 россиянам, которые совершали вмешательство в выборы 2016 года. Трамп сказал, что он поднимет эту тему на переговорах с Путиным в понедельник: "Я абсолютно твердо поставлю этот вопрос". Извините, господин президент, Министерство юстиции США уже ответило на этот вопрос.

Пронизывающее весь Овальный кабинет состояние отрицания в вопросе России привело к понедельничному саммиту в Хельсинки и большому перевороту для Путина. Властный лидер, который аннексирует территории у соседей, дестабилизирует США и их союзников в восточной Европе, выступивший подстрекателем военных преступлений в Сирии и устроивший вмешательство в президентские выборы США в 20016 году разделил сцену с американским президентом. Для него это прекрасно, но что это дает нам? Ответ не ясен.

Во главе повестки Путина будет снятие санкций за аннексию Крыма. Это будет грандиозной ошибкой. Наказание санкциями дает тот эффект, который и подразумевался: несмотря на рост цен, зависимая от ресурсов российская экономика старается удержаться изо всех сил, а финансовые проблемы Москвы привели к общенациональному протесту против пенсионной реформы. Санкции должны оставаться в силе.

Путин будет искать сигналы того, что США согласятся с аннексией Крыма. Решение остановить поставки в Киев американского так называемого летального оборонительного вооружения или допущение, что Украина и Грузии никогда не смогут получить членство в НАТО, будет серьезной ошибкой, подрывающей веру в гарантии безопасности США в Балтии и Польше.

Путин также, вероятно, предложит снять груз сирийской войны с Трампа и заставить Иран отодвинуть свои войска и прекратить влияние. Есть небольшая вероятность в то, что у Москвы есть рычаги, способные оказать подобное давление на Тегеран. Кроме того, любые российские обещания подтолкнуть Асада к мирному процессу окажется пустышкой. Москва в очередной раз поддержит насилие сирийского правительства в отношении гражданских лиц.

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Путин также надеется на то, что Трамп положит конец враждебному отношению США к идущему в Европу газопроводу Nord Stream 2. Трамп подтвердил позицию США на саммите НАТО – справедливо, поскольку трубопровод даст России экономическое влияние на Европу. Он не должен колебаться по этой позиции в Хельсинки.

Однако существует и одна тема для плодотворного сотрудничества: стремление Путина продлить Договор о новых ядерных вооружениях (Договор СНВ-III, подписанный в 2010 году - ред.), подписанный в 2021 году. Договор имеет свои недостатки, пакты о нераспространении обычно отвечают интересам США, поскольку в вопросе обычного вооружения американские военные не имеют равных. В новых переговорах мало недостатков и США могут использовать их для возврата России в русло, определенное Соглашением о ядерном вооружении средней дальности.

К счастью, республиканцы в Конгрессе гораздо более реалистичны по поводу геополитических амбиций России, но они давно слишком сдержаны в своих призывах к Белому дому перестать заигрывать с Путиным и отторгать наших союзников.

Для многих поколений лидеры обеих партий играли чрезвычайно важные роли в строительстве и поддержании стратегических союзов, которые прекрасно послужили США - и помогли предотвратить третью мировую войну. Эти союзы связаны между собой не только коллективными действиям - военным сотрудничеством, торговыми договорами и дипломатическими инициативам - но и общими принципами. США и европейские союзники были оплотом ценностей, которые так сильно способствовали человеческому прогрессу: демократии, свободе, верховенству права, правам человека, свободе прессы и капитализму.

Американцы потрясающе поддерживали эти ценности и понимали, что наши интересы лежат в формировании альянсов с нациями, которые их разделяют. Это не позиция демократической или республиканской партии. Это часть нашей идентичности как американцев, и наша коллективная ответственность - убедиться в том, что Белый Дом знает это.

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