Сел пьяным за руль. В Германии вынесли приговор украинскому дальнобойщику за смертельное ДТП

В немецком городе Менхенгладбах суд приговорил украинского дальнобойщика Валерия Ю. к двум годам и десяти месяцам тюрьмы.

Приговор касается пьяного ДТП, во время которого украинец совершил наезд на полицейский автомобиль в декабре 2017 года, в результате чего погибла 23-летняя сотрудница полиции.

Суд признал украинца виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья признал, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном, сообщает Deutsche Welle.

Отметим, что 27 декабря 2017 года около 21 часов по местному времени полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, петляющем по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал его на автобане A61 вблизи города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 километр в час. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Ранее адвокат подсудимого сообщал, что в дороге его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за болей в бедрах. Но таблетки боль не уняли. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Валерий Ю. планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь. Вскоре после выезда с площадки для грузовиков произошла авария на автобане А61. После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.

Напомним, на Закарпатье пьяный чиновник на "евробляхах" устроил смертельное ДТП.