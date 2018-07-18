"Дети потеряли сознание, думали: война". Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село

Российские военные спровоцировали скандал, ворвавшись в армянское село Паник со стрельбой.

Оказалось, что россияне со 102-й военной базы проводили учения, однако местных жителей предупредить забыли, из-за чего и начался переполох.

Когда около 30 солдат перекрыли сельскую дорогу, остановив свою колонну, и начали стрелять, местные жители пришли в ужас, решив, что началась война, пишет армянское издание "Аравот".

"Такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание", – рассказал очевидец событий Вардан Макеян.

То, что об учениях на территории общины никого не предупредили, он назвал "оскорбительным".

"Если кто-то из Армении в Российской Федерации сделает такое, в общине хотя бы с одним домом, то раздули бы трагедию! Хорошо, поняли, что военная база, спасибо, защищают, но не должны приходить и устраивать боевые действия на территории села!" — заявил Макеян.

После себя военные оставили в селе патроны и разрушенные дороги. Глава армянского села уже выразил недовольством, что российская техника разрушила не только дороги, но и улицы.

Местные жители также поделились видео тех событий:

Позднее стало известно, что российская база вынуждена была начать разбирательство по инциденту о стрельбе в армянском селе Паник.

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