В Турции арестовали избившего украинца российского туриста

Россиянин Андрей Похвальный, который избил украинца Андрея Сову в Алании, в результате чего тот скончался, арестован в Турции.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Высоцкая в Facebook.

По ее словам, 30-летний россиянин был задержан жандармами сразу после инцедента, но был отпущен на свободу по решению суда.

"Но после того, как Андрей Сова умер, позавчера прокуратура города Алания подала апелляцию, убийцу задержали, и вчера, 17 июля, суд постановил арестовать россиянина. Сейчас он под стражей, ведется расследование", - написала Высоцкая.