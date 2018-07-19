"Кто-то лечит, кто-то стреляет". Скандальный российский писатель признался в убийстве людей на Донбассе

Скандальный литератор из России Захар Прилепин, в последние годы известный своей службой в группировке боевиков "ДНР", признался в убийствах людей во время военных конфликтов (в том числе и на Донбассе).

Его признание прозвучало в эфире российского телеканала "Дождь" в ходе интервью с одиозной телеведущей и экс-кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.

В ответ на ее прямой вопрос: "Вы убивали людей?", Прилепин ответил: "Безусловно. Я, как человек, побывавший на трех войнах, конечно, убивал людей […] Ничего я при этом не чувствовал, это такая работа, как и любая другая деятельность […]. Кто-то их лечит, а кто-то стреляет".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Прилепин обвенчался с женой в оккупированном Донецке, а также рассказал, почему вынужден бросить службу в группировке "ДНР".