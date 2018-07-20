"Фальшивая революция в Украине". Итальянский вице-премьер отличился скандальными заявлениями

Аннексия Крыма Россией в 2014 году является законной, а Революция Достоинства в Украине была фальшивой и финансировалась зарубежными странами, заявил вице-премьер-министр и министр внутренних дел Италии, лидер националистической партии "Лига" Маттео Сальвини.

"Был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", — заявил он в интервью The Washington Post.

На уточняющий вопрос о том, что "референдум" в Крыму проводился присутствии российских солдат, Сальвини предложил сравнить его с революцией в Украине: "Сравните его с фальшивой революцией в Украине, которая была "псевдореволюцией", профинансированной зарубежными странами - похожей с революциями во время "Арабской весны"... Существуют определенные исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации".

При этом итальянский вице-премьер выступил за снятие санкций против РФ, которые он считает неэффективными и наносят вред итальянскому экспорту.

"Потому что они не доказали, что стали полезными и в соответствии с полученной информацией, они наносят вред итальянскому экспорту", — подчеркнул он.

Сальвини также опроверг информацию о получении партией "Лига" денег от российской партии "Единая Россия": "Это неправда. Мы никогда не брали ни одного евро, ни одного рубля, ни одного доллара".

В то же время он признал существование соглашения между партиями "Лига" и "Единая Россия".

"Да, это было политическое соглашение, оно транслировалось в интернете. Соглашение включало в себя сотрудничество по молодежным движениям, культурным и экономическим темам, такое же соглашение, какое у нас заключено с другими партиями вроде "Национального фронта" во Франции и "Партии свободы" в Австрии", — добавил итальянский министр.

Напомним, ранее председатель комитета по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майкл Маккол заявил, что Путин считает Украину частью России, поэтому агрессией пытается вернуть ее в состав своей страны.