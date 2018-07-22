В Москве задержали Эрдогана за запуск беспилотника над Кремлем.

Гражданин Турции решил запустить квадрокоптер на Красной площади, однако в итоге оказался в полиции – в ОВД Китай-город, сообщает Telegram-канал Mash.

Гражданин Турции рассказал "притихшим и очень вежливым полицейским", что просто хотел снять немного красивых московских видов, чтобы впоследствии отправить их родне. Порадовать родственников не получилось: видео у Эрдогана стерли, а сам беспилотник отняли.

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"Жаль рушить такую стройную новость, но Эрдогана зовут Умит и ему 34. Не тот", – с иронией констатирует Telegram-канал.

Напомним, украинские власти существенно ограничили использование беспилотников. Одно из новых правил вводит запрет на полеты "в зонах, определенных для обеспечения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".