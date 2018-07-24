Самоубийство Оксаны Шачко: кем была и чем запомнилась основательница Femen

Во вторник, 24 июля, стало известно о том, что в Париже покончила с собой художница Оксана Шачко – более известная как соосновательница скандального и эпатажного общественного движения Femen.

Позднее ее друзья сообщили СМИ о том, что для самоубийства она избрала путь повешения, и что на протяжении последних нескольких лет она дважды пыталась покончить с собой.

От икон и монастырской жизни - к гологрудому протесту.

Оксана Шачко родилась 31 января 1987 года в городе Хмельницкий, УССР. В 2002-м году покинула родные места, желая всерьез овладеть искусством иконописи. Одно время постоянно поживала при монастыре, однако впоследствии разочаровалась в религии.

В 2008-м году Шачко совместно с Анной Гуцол и Александрой Шевченко основали общественное движение Femen, которое очень скоро получило всемирную известность благодаря эпатажным акциям протеста. Они проходившили, как правило, в формате "оголенная грудь, написанные на теле лозунги, традиционный украинский венок на голове". Некоторыми экспертами действиям Femen был присвоен статус "радикальный эксгибиционизм".

Поклонный крест в Киеве

Наиболее скандальной и подвергшейся критике стала акция Femen в поддержку российской панк-группы Pussy Riot, участниц которой осудили за выступление в московском храме Христа Спасителя.

В 2012 году руководитель отделения движения FEMEN Инна Шевченко спилила бензопилой поклонный крест на улице Институтской в Киеве, установленный украинскими греко-католиками перед зданием Октябрьского дворца? где до Второй мировой войны было расположено управление НКВД, в котором происходили расстрелы. По сообщениям прессы, Шачко также принимала участие в акции.

Мировая популярность

Участницы движения регулярно протестовали против проституции, сексуальных домогательств, а также ущемлений свободы слова, притеснения прав женщин, против педофилии, параллельно выступая в защиту однополых браков. Всем этим они занимались как в Украине, так во многих других странах мира. С 2012 года Femen официально зарегистрировали во Франции, а немногим позднее создали филиал в Федеративной Республике Германия.

Интересно также, что организацию представители СМИ часто по ошибке называли "феминистской", что вызывало негативную реакцию как в Femen, так и у представительниц феминистского движения.

Сама Шачко впервые оголила грудь на акции протеста в августе 2009-года. В 2012-м она, в составе группы из трех девушек, в Москве ворвалась на избирательный участок, где голосовал Владимир Путин − тогда российский премьер-министр. За это Шачко и ее соратниц депортировали с территории Российской Федерации.

Переезд во Францию, карьера художницы

В 2013 году она снялась в документальном документальном фильме "Украина не бордель", рассказывавшем о внутренней кухне феминистской организации.

Позднее режиссер Ален Марго снял документальную ленту "Я - Фемен" (оригинальное название "Je suis Femen"), одной из главных героинь которой стала Шачко.

В 2014 году Шачко перебралась на постоянное место жительство во Францию, где получила статус "беженца по политическим мотивам". С 2016-го отошла от активистской деятельности в составе Femen, жила в Париже, работала художницей и занималась иконописью.

В понедельник, 23 июля 2018 года 31-летнюю активистку нашли мертвой повешенные ее друзья. Шачко оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Вы все – фейк".