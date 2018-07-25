В Кремле подтвердили подготовку Путиным референдума на Донбассе

Во время саммита в финской столице, Хельсинки, состоявшемся 16 июля, президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп действительно обговаривали возможность проведения на оккупированной части Донбасса референдума.

Соответствующее сообщение опубликовало издание "Известия" со ссылкой на помощника главы Кремля по международным делам Юрия Ушакова. "Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", − заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер оценил вероятность предложенного Путиным референдума на Донбассе.