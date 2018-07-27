ООН пожаловалась на нехватку денег

Организация объединенных наций (ООН) может столкнуться с нехваткой денег.

"Организация еще никогда не было такой сложной ситуации с оборотом средств так рано в календарном году", - сказано в письме.

Об этом говорится в письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По данным генсека организации, в этом месяце деньги поступили пока лишь от Японии, Мексики, Ирака, Молдовы и Литвы. Платежи на $ 810 млн ожидаются еще от 81 государства.

Напомним, в конце июня Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом вывести иностранные войска с территории Молдовы.

Документ поддержали представители 64 государств.

В резолюции сказано, что Россия обязана "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюцию вынесла на голосование Молдова, поддержали инициативу Украина, Грузия, Румыния, Эстония и Канада.